Суд арестовал имущество Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн

Суд арестовал имущество супруги предателя Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Речь идет об имуществе на сумму более 5,6 млрд. гривен.

Марченко подозревается в финансировании оккупантов. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также суд арестовал:

2 земельных участка;

4 жилых дома в Киеве и Крыму;

10 автомобилей.

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Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Среди них "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур".

Отмечается, что эти фирмы супруга Медведчука использовала для финансирования оккупантов. В частности, она переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД во временно оккупированном Крыму, а также платила "налоги" россиянам.

Напомним, что 27 февраля 2022 года Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. 18 марта суд разрешил арестовать Медведчука заочно. 12 апреля 2022 года Виктор Медведчук был задержан правоохранителями. Впоследствии его обменяли на пленных защитников Мариуполя. После этого Медведчука и Марченко замечали в Крыму, где они посещали кафе.

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