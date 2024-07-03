Суд оставил нардепа Тищенко под домашним арестом

3 июля 2024 Киевский апелляционный суд оставил без изменений определение Печерского районного суда города Киева от 25 июня 2024 о применении к народному депутату Украины Николаю Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщает hromadske, адвокаты Тищенко стремились обжаловать меру пресечения, которая была применена к нему 25 июня.

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Тищенко на суде. Источник: t.me/hromadske_ru Тищенко на суде. Источник: t.me/hromadske_ru

Во время выхода из суда Тищенко не ответил четко на вопрос журналистов, действует ли еще Временная следственная комиссия по вопросам обороны и национальной безопасности, которую он возглавляет в Верховной Раде.

Напомним, 21 июня 2024 года в интернете появилось видео инцидента с народным депутатом Тищенко, на нем видно, как охрана депутата грубо вела себя в отношении бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, гулявшего с ребенком в коляске.

Полиция подтвердила, что люди в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. По этому факту возбуждены уголовные производства по статьям "Нанесение легких телесных повреждений" и "Незаконное лишение свободы".

Тищенко заявил, что в тот день они обнаружили крупнейший колл-центр Днепра, а бывший военный якобы пришел "защитить ботоферму, сорвать следственные действия и скрыть факты деятельности мошеннического колл-центра".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инцидент с избиением охраной народного депутата Николая Тищенко бывшего бойца спецподразделения Кракена ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова. Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области заявило об открытии двух уголовных производств из-за этого инцидента.

25 июня следователи ДБР и прокуратура пришли к депутату Тищенко с обысками. В этот же день Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата, подозреваемого в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Ему назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля на 2 месяца.

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