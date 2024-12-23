Судно для эвакуации российского вооружения и техники из Сирии сломалось в открытом море – ГУР

Российское грузовое судно Sparta, направленное для транспортировки вооружения и техники из Сирии, потерпело поломку в открытом море. По информации ГУР, на судне вышла из строя топливная трубка главного двигателя.

Об этом сообщает ГУР. Экипаж пытается устранить неисправность, в настоящее время судно дрейфует в открытом море у побережья Португалии.

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Между тем, остатки российских сил в Сирии завершили передислокацию из отдаленных районов и сосредоточились лишь на двух базах — авиабазе "Хмеймим" и военно-морской базе в Тартусе.

Украинская разведка сообщает, что часть вооружения и техники из порта Тартуса уже начала транспортироваться по морскому пути в Ливию.

Кроме того, среди российских военных в Сирии активно распространяются слухи о якобы требовании новой власти Сирии к Москве полностью вывести войска с территории страны, включая базы "Хмейм" и Тартус, до 20 февраля 2025 года.

Украинская разведка предполагает, что эта инициатива может быть связана со стремлением новой сирийской власти добиться снятия международных санкций.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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