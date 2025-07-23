Сухо и жарко: прогноз погоды в Украине на 24 июля.

В четверг, 24 июля, в Украине будет сохраняться преимущественно жаркая и сухая погода. Однако в некоторых регионах возможны кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram. Локальные осадки прогнозируют в Сумской области, местами Тернопольской и Хмельницкой, а ближе к вечеру — во Львовской области. В то же время в большинстве регионов страны будет сохраняться сухая.

Температура воздуха будет оставаться в пределах летних показателей: днем ожидается +25…+29 °C, в центральных и восточных областях — до +32 °C, а на юге столбики термометров поднимутся до +34 °C. В Киеве без осадков температура будет колебаться в пределах +27…+29 °C.

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В восточных регионах синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре с порывами штормового характера, поэтому жителей просят быть осмотрительными.

Особенно сложная ситуация наблюдается на юге, где идет засуха. Существенных осадков в ближайшие дни там не предвидится. Лишь в ночь на 28–29 июля возможно некоторое количество дождей в Одесской области.

Раньше мы рассказывали, стоит ли готовиться к аномальным температурам и частым дождям.

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