Суперфуд по-украински: рецепт вяленой калины
Калину можно заготавливать в любом виде: от варенья до сушки и вяления. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
Калина – 1 кг
Сахар – 250 г
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Способ приготовления:
Ягоды снимите с гроздьев, помойте, переберите. Выложите в кастрюлю и пересыпьте сахаром и оставьте при комнатной температуре в сутки.
Сок слейте, ягоды снова пересыпьте таким же количеством сахара и оставьте до появления сока, его проварите. Оставшуюся массу залейте горячим сиропом и выдержите 3-5 минут.
Смесь процедите через сито, ягоды выложите тонким слоем на противень и отправьте при температуре 85 градусов на 30 минут.
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