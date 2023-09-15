Сванская соль: как приготовить известную грузинскую приправу дома

Сванская соль – это универсальная приправа, традиционно используемая в грузинской кухне. Это сухая смесь специй, получаемая путем смешивания поваренной соли с измельченными пряностями в определенных пропорциях.

Она насыщена пряным ароматом и придает блюдам особую остроту и пикантность.

Основными компонентами сванской соли являются:

Сама соль,

Уцхо-сунели – смесь пряностей, состоящая из пажитника голубого, хмели-сунели, черного перца, кориандра, майорана, базилика, чабреца и петрушки.

Чеснок.

Сванская соль используется для приготовления супов, соусов, мясных и рыбных блюд, овощных салатов, маринадов, а также при засолке.

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Рецепт сванской соли от профессионального повара из батуми.

Ингредиенты

2 ст. ложки сушеной кинзы (кориандра)

1 ст. ложка дзиры (затр)

1 полная ст. ложка сушеного укропа

1 ст. ложка уцхо сунели

1 ст. ложка с горкой сушеного красного перца

1 ст. ложка шафрана имеретинского (можно заменить сушеными бархатцами)

Чеснок – 150 граммов

Крупная поваренная соль – 6-7 ст. кровать.

Приготовление:

Зубчики чеснока нужно растолочь в ступке.

Отдельно перемешайте все специи с солью.

В получившуюся смесь добавляем чеснок и все тщательно перемешиваем.

Переложите в герметично закрывающуюся баночку и поставьте в холодильник.

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