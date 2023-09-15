Сванская соль: как приготовить известную грузинскую приправу дома
Сванская соль – это универсальная приправа, традиционно используемая в грузинской кухне. Это сухая смесь специй, получаемая путем смешивания поваренной соли с измельченными пряностями в определенных пропорциях.
Она насыщена пряным ароматом и придает блюдам особую остроту и пикантность.
Основными компонентами сванской соли являются:
- Сама соль,
- Уцхо-сунели – смесь пряностей, состоящая из пажитника голубого, хмели-сунели, черного перца, кориандра, майорана, базилика, чабреца и петрушки.
- Чеснок.
Сванская соль используется для приготовления супов, соусов, мясных и рыбных блюд, овощных салатов, маринадов, а также при засолке.
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Рецепт сванской соли от профессионального повара из батуми.
Ингредиенты
- 2 ст. ложки сушеной кинзы (кориандра)
- 1 ст. ложка дзиры (затр)
- 1 полная ст. ложка сушеного укропа
- 1 ст. ложка уцхо сунели
- 1 ст. ложка с горкой сушеного красного перца
- 1 ст. ложка шафрана имеретинского (можно заменить сушеными бархатцами)
- Чеснок – 150 граммов
- Крупная поваренная соль – 6-7 ст. кровать.
Приготовление:
Зубчики чеснока нужно растолочь в ступке.
Отдельно перемешайте все специи с солью.
В получившуюся смесь добавляем чеснок и все тщательно перемешиваем.
Переложите в герметично закрывающуюся баночку и поставьте в холодильник.
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