Свекольные блины с творогом: простой рецепт полезного перекуса
Свекла невероятно полезный и универсальный овощ, который можно добавлять в салаты, другие блюда и даже готовить с ним десерты. Предлагаем вам простой рецепт блинчиков со свеклой, вкус которой превзойдет ожидания.
Эти блины можно употреблять "пустыми", а можно подготовить к ним начинку из мягкого творога. А если к творогу добавить чеснок и ароматную зелень, то они будут еще вкуснее.
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Для приготовления блинов нужны следующие продукты:
- Молоко – 120 мл
- Вареная свекла - 120 г
- Мука – 90 г
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – 1/3 ч. л.
Для начинки:
- Мягкий сыр – 200 г
- Сметана – 4 ст. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Укроп и петрушка – по две веточки.
Как готовить:
- Сначала подготовьте начинку: смешайте творог, сметану и мелко порезанную зелень, посолите и поставьте "настаиваться".
- Тесто нужно готовить так: Вареную свеклу пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, вбейте яйцо и хорошо размешайте.
- Затем добавьте к свекольной массе просеянную муку, молоко, вдавите чеснок, посолите и приправьте растительным маслом. Хорошо перемешайте.
- Поставьте сковороду с антипригарным покрытием греться на плите на среднем огне. Пока нагревается сковорода, еще раз размешайте тесто и начните жарить круглые блины.
- Готовые блины нужно перемазать начинкой и свернуть в рулетики. Каждый из рулетиков нарежьте произвольными кусочками и выложите на блюдо. Приятного аппетита!
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