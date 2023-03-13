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Свекольные блины с творогом: простой рецепт полезного перекуса

Былим Елена

Свекольные блины с творогом: простой рецепт полезного перекуса

Свекла невероятно полезный и универсальный овощ, который можно добавлять в салаты, другие блюда и даже готовить с ним десерты. Предлагаем вам простой рецепт блинчиков со свеклой, вкус которой превзойдет ожидания.

Эти блины можно употреблять "пустыми", а можно подготовить к ним начинку из мягкого творога. А если к творогу добавить чеснок и ароматную зелень, то они будут еще вкуснее.

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Для приготовления блинов нужны следующие продукты:

  • Молоко – 120 мл
  • Вареная свекла - 120 г
  • Мука – 90 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль – 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • Мягкий сыр – 200 г
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Укроп и петрушка – по две веточки.

Как готовить:

  1. Сначала подготовьте начинку: смешайте творог, сметану и мелко порезанную зелень, посолите и поставьте "настаиваться".
  2. Тесто нужно готовить так: Вареную свеклу пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, вбейте яйцо и хорошо размешайте.
  3. Затем добавьте к свекольной массе просеянную муку, молоко, вдавите чеснок, посолите и приправьте растительным маслом. Хорошо перемешайте.
  4. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием греться на плите на среднем огне. Пока нагревается сковорода, еще раз размешайте тесто и начните жарить круглые блины.
  5. Готовые блины нужно перемазать начинкой и свернуть в рулетики. Каждый из рулетиков нарежьте произвольными кусочками и выложите на блюдо. Приятного аппетита!

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