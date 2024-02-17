Сырский принял решение о выводе украинских войск из Авдеевки: подробности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал вывести Силы обороны Украины украинских из Авдеевки Донецкой области. Защитники перейдут в оборону на более выгодных позициях. Сейчас военные принимают меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций.

Об этом сообщили на официальной странице главкома ВСУ в Facebook.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские защитники сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие вражеские воинские части, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", – заявил главком.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram-канале подтвердил, что в соответствии с полученным распоряжением Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение", – подчеркнул он.

Окружение наших сил в Авдеевке не было допущено, личный состав выведен, после чего наши воины заняли оборону на определенных рубежах, сообщил Тарнавский.

Напомним, несмотря на заявления российских кафиров, что Авдеевка "упала", Силы обороны Украины продолжают держать оборону в городе.

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