Сытный и простой ужин: рецепт куриных голеней с шампиньонами в горчичном соусе

Куриные голени с шампиньонами в горчичном соусе по рецепту от Shuba – очень сытное и вкусное блюдо, которое просто готовится.

Ингредиенты:

Куриные голени – 8 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Горчица – 2 ст. л.

Шампиньоны – 200 г

Сливки 15% – 150 мл

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло подсолнечное – 60 мл

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Способ приготовления:

Голени помойте, обсушите, посолите и поперчите. Обжарьте на растительном масле 8 минут.

Шампиньоны разрежьте на 4 части. Лук нарежьте. Обжарьте грибы с луком 6-8 минут. Затем добавьте сливки, горчицу, посолите и перемешайте.

В форму для запекания выложите голени, сверху – грибы в соусе и зубчики чеснока. Запекайте 30 минут при 180°C.

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