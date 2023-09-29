Ситна та проста вечеря: рецепт курячих гомілок з печерицями в гірчичному соусі

Курячі гомілки з печерицями в гірчичному соусі за рецептом від Shuba – дуже ситна та смачна страва, яка просто готується.

Інгредієнти:

Курячі гомілки – 8 шт.

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Гірчиця – 2 ст. л.

Печериці – 200 г

Вершки 15% – 150 мл

Часник, зубчики – 2 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Олія соняшникова – 60 мл

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Спосіб приготування:

Гомілки помийте, обсушіть, посоліть і поперчіть. Обсмажте на олії 8 хвилин.

Печериці розріжте на 4 частини. Цибулю наріжте. Обсмажте гриби з цибулею 6-8 хвилин. Потім додайте вершки, гірчицю, посоліть і перемішайте.

У форму для запікання викладіть гомілки, зверху – гриби у соусі та зубчики часнику. Запікайте 30 хвилин при температурі 180°C.

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