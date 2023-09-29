Сытный и простой ужин: рецепт куриных голеней с шампиньонами в горчичном соусе
Куриные голени с шампиньонами в горчичном соусе по рецепту от Shuba – очень сытное и вкусное блюдо, которое просто готовится.
Ингредиенты:
Куриные голени – 8 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Горчица – 2 ст. л.
Шампиньоны – 200 г
Сливки 15% – 150 мл
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Масло подсолнечное – 60 мл
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Способ приготовления:
Голени помойте, обсушите, посолите и поперчите. Обжарьте на растительном масле 8 минут.
Шампиньоны разрежьте на 4 части. Лук нарежьте. Обжарьте грибы с луком 6-8 минут. Затем добавьте сливки, горчицу, посолите и перемешайте.
В форму для запекания выложите голени, сверху – грибы в соусе и зубчики чеснока. Запекайте 30 минут при 180°C.
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