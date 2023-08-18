Сытный обед за 35 минут: рецепт овощного рагу со свининой

Это блюдо идеально подойдет на ужин по рецепту от Shuba. Оно отлично сбалансировано и очень вкусное.

Ингредиенты:

Свинина – 500 г

Картофель – 900 г

Перец болгарский красный – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Томаты – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 20 г

Паста томатная – 70 г

Масло подсолнечное – 3 ч. л.

Зелень – 50 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Смесь специй для овощей – по вкусу

Вода – 2 стакана

Читайте также: Рецепт вкусного завтрака за 100 гривен

Способ приготовления:

1. Промойте свинину, просушите и нарежьте небольшими кусками.

2. Морковь, лук и сладкий перец порежьте мелкими кубиками. Кабачок и картофель нарежьте большим кубиком. Томаты очистите от кожуры и произвольно нарежьте небольшими кусками.

3. Обжарьте мясо на сковороде с толстым дном на растительном масле. После того, как свинина подрумянится, добавьте морковь и лук. Жарьте несколько минут помешивая.

4. Добавьте картофель и кабачок. Обжаривайте, пока картофель не начнет размягчаться.

5. Затем добавьте сладкий перец и томаты. Если любите острое, добавьте мелко нарезанный острый перец

6. Добавьте два стакана воды и томатную пасту, измельченный чеснок и зелень и перемешайте, добавьте соль и специи.

7. Тушите на слабом огне в течение 10 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт баклажанов по-грузински на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!