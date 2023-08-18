Ситний обід за 35 хвилин: рецепт овочевого рагу зі свининою

Ця страва ідеально підійде на вечерю за рецептом від Shuba. Вона чудово збалансована та дуже смачна.

Інгредієнти:

Свинина – 500 г

Картопля – 900 г

Перець болгарський червоний – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Морква – 2 шт.

Томати - 4 шт.

Цибуля – 2 шт.

Часник – 20 г

Паста томатна – 70 г

Олія соняшникова – 3 ч. л.

Зелень – 50 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Суміш спецій для овочів – за смаком

Вода – 2 склянки

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Спосіб пригоутвання:

1. Промийте свинину, просушіть та наріжте невеликими шматками.

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2. Моркву, цибулю та солодкий перець наріжте дрібними кубиками. Кабачок та картоплю наріжте більшим кубиком. Томати очистіть від шкірки та довільно наріжте невеликими шматками.

3. Обсмажте м‘ясо на пательні з товстим дном на рослинній олії. Після того, як свинина підрум’яниться додайте моркву та цибулю. Смажте, помішуючи, кілька хвилин.

4. Додайте картоплю та кабачок. Обсмажуйте, поки картопля не почне розм'якшуватись.

5. Потім додайте солодкий перець та томати. Якщо полюбляєте гостре, додайте дрібно нарізаний гострий перець

6. Додайте дві склянки води та томатну пасту, подрібнений часник та зелень та перемішайте, додайте сіль та спеції.

7. Тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин.

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