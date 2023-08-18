Сытный обед за 35 минут: рецепт овощного рагу со свининой
Это блюдо идеально подойдет на ужин по рецепту от Shuba. Оно отлично сбалансировано и очень вкусное.
Ингредиенты:
Свинина – 500 г
Картофель – 900 г
Перец болгарский красный – 2 шт.
Кабачки – 1 шт.
Морковь – 2 шт.
Томаты – 4 шт.
Лук – 2 шт.
Чеснок – 20 г
Паста томатная – 70 г
Масло подсолнечное – 3 ч. л.
Зелень – 50 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Смесь специй для овощей – по вкусу
Вода – 2 стакана
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Способ приготовления:
1. Промойте свинину, просушите и нарежьте небольшими кусками.
2. Морковь, лук и сладкий перец порежьте мелкими кубиками. Кабачок и картофель нарежьте большим кубиком. Томаты очистите от кожуры и произвольно нарежьте небольшими кусками.
3. Обжарьте мясо на сковороде с толстым дном на растительном масле. После того, как свинина подрумянится, добавьте морковь и лук. Жарьте несколько минут помешивая.
4. Добавьте картофель и кабачок. Обжаривайте, пока картофель не начнет размягчаться.
5. Затем добавьте сладкий перец и томаты. Если любите острое, добавьте мелко нарезанный острый перец
6. Добавьте два стакана воды и томатную пасту, измельченный чеснок и зелень и перемешайте, добавьте соль и специи.
7. Тушите на слабом огне в течение 10 минут.
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