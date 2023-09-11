Сытный ужин для всей семьи: рецепт рагу с баклажанами и картофелем
Такое рагу вкусно как в горячем, так и холодном виде. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
Лук желтый репчатый – 1 шт.
Чеснок, зубчики – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное – 4 ст. л.
Перец сладкий – 2 шт.
Мука пшеничная – 1 ст. л.
Томаты – 3 шт.
Картофель – 5 шт.
Баклажан – 3 шт.
Вода – по вкусу
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
Лук и чеснок нарежьте. Морковь натрите на крупной терке. Перец очистить и нарезать. Картошку нарежьте кубиками. Баклажаны нарежьте.
Картофель и баклажаны залейте водой и поставьте вариться.
На сковороде слегка обжарьте лук и морковь. Добавьте перец, готовьте 2 минуты. Посыпьте мукой, перемешайте, готовьте еще 1-2 минуты.
Почистите помидоры, очистите и нарежьте, преодолевайте к овощам в сковороду, посолите и готовьте 5 минут.
Проверьте готовность картофеля и баклажанов и добавьте овощи из сковороды, после чего варите еще 10 минут.
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