Сытный ужин: рецепт фаршированных перцев в сливочно-томатном соусе

Фаршированные перцы с овощно-фруктовой начинкой по рецепту от Shuba – невероятное блюдо, которое подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

Перец красный сладкий – 4 шт.

Рис басмати – 70 г

Масло сливочное 73% – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь –1 шт.

Сельдерей, стебель – 2 шт.

Зеленый горошек – 100 г

Яблоко симиренка – 1 шт.

Тимьян, веточка – 5 шт.

Для соуса

Масло сливочное 73% 2 ст. л.

Оливковое масло 1 ч. л.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок, зубчики 3 шт.

Консервированные томаты в собственном соку 400 г

Сливочный творог 100 г

Овощной бульон 200 мл

Соль по вкусу

Перец белый молотый по вкусу

Для подачи:

Петрушка, веточка по вкусу Йогурт без наполнителя 100 г

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Способ приготовления:

Вымойте и обсушите перцы, срежьте верхушки и удалите семена.

Лук мелко нашинкуйте, морковь очистите и натрите на грубой терке.

Порежьте сельдерей.

Очистите зеленый горошек от стручков.

Нарежьте яблоко кубиками.

Оторвите от стеблей листья тимьяна и порвите.

Рис отварите и охладите.

Соус: разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Высыпьте лук и готовьте 5 минут.

Добавьте чеснок и готовьте около 3-5 минут.

Добавьте раздавленные помидоры и готовьте 15 минут.

Взбейте сливочный сыр и бульон, вылейте в сковороду и перемешайте. Посолите, добавьте перец и сахар.

Разогрейте духовку до 220°С.

Наполните перцы начинкой.

Половину соуса вылейте в форму для запекания.

Положите их вертикально в форму для запекания, полейте остальным соусом.

Накройте посуду крышкой или фольгой и поставьте в духовку на 30 минут.

Через 30 минут снимите крышку и поставьте в духовку еще на 10 минут.

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