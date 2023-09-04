Сытный ужин: рецепт фаршированных перцев в сливочно-томатном соусе
Фаршированные перцы с овощно-фруктовой начинкой по рецепту от Shuba – невероятное блюдо, которое подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
Перец красный сладкий – 4 шт.
Рис басмати – 70 г
Масло сливочное 73% – 2 ст. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь –1 шт.
Сельдерей, стебель – 2 шт.
Зеленый горошек – 100 г
Яблоко симиренка – 1 шт.
Тимьян, веточка – 5 шт.
Для соуса
- Масло сливочное 73% 2 ст. л.
- Оливковое масло 1 ч. л.
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок, зубчики 3 шт.
- Консервированные томаты в собственном соку 400 г
- Сливочный творог 100 г
- Овощной бульон 200 мл
- Соль по вкусу
- Перец белый молотый по вкусу
Для подачи:
Петрушка, веточка по вкусу Йогурт без наполнителя 100 г
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Способ приготовления:
Вымойте и обсушите перцы, срежьте верхушки и удалите семена.
Лук мелко нашинкуйте, морковь очистите и натрите на грубой терке.
Порежьте сельдерей.
Очистите зеленый горошек от стручков.
Нарежьте яблоко кубиками.
Оторвите от стеблей листья тимьяна и порвите.
Рис отварите и охладите.
Соус: разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Высыпьте лук и готовьте 5 минут.
Добавьте чеснок и готовьте около 3-5 минут.
Добавьте раздавленные помидоры и готовьте 15 минут.
Взбейте сливочный сыр и бульон, вылейте в сковороду и перемешайте. Посолите, добавьте перец и сахар.
Разогрейте духовку до 220°С.
Наполните перцы начинкой.
Половину соуса вылейте в форму для запекания.
Положите их вертикально в форму для запекания, полейте остальным соусом.
Накройте посуду крышкой или фольгой и поставьте в духовку на 30 минут.
Через 30 минут снимите крышку и поставьте в духовку еще на 10 минут.
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