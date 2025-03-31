Тариф на электроэнергию с 1 мая: сколько будет стоить 1 кВт*ч для украинцев

После завершения отопительного сезона, который приходится на 30 апреля, тариф на электроэнергию в Украине не изменится. Таким образом, граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что сейчас в правительстве не ведутся обсуждения по изменению коммунальных тарифов.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил премьер.

Дело в том, что такие счетчики работают в двух режимах учета, в зависимости от времени суток. В частности:

в дневной период стоимость электроэнергии не меняется и остается стандартной;

потребление электричества ночью (с 23:00 до 7:00) тарифицируется по ставке, которая вдвое ниже обычной.

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Сейчас в Украине установлен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответственно, в ночное время (с 23:00 до 7:00) стоимость электричества снижается до 2,16 грн за 1 кВт*ч.

К примеру, семья из трех человек, которая проживает в квартире с электроплитой и бойлером и ежемесячно потребляет 300 кВт*ч, но не имеет двухзонного счетчика, вынуждена будет заплатить 1296 грн. Поскольку вся использованная электроэнергия будет начислена по стандартному тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Однако, если часть электроэнергии использовать ночью (например, включать бойлер, стиральную и посудомоечную машины, хлебопечку и другие энергоемкие приборы именно в этот период), то 200 кВт*ч будут тарифицироваться по ночному тарифу 2,16 грн.

Таким образом, за потребление электричества с 23:00 до 7:00 придется оплатить 432 грн и столько же – за дневной период. В итоге общая сумма будет составлять 864 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тарифы на коммунальные услуги могут измениться.

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