Тариф за электричество: сколько украинцам придется платить в феврале

В ближайшее время стоимость электроэнергии изменяться не будет. Поэтому потребители и в феврале, и дальше будут платить 2,64 гривны за киловатт-час.

Такая цена света сохранится до конца отопительного сезона. Одновременно с этим, объем потребления при этом не учитывается. Об этом пишет PMG.ua, цитируя главу Минерергики Германа Галущенко.

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Следовательно, потребляя 350 киловатт-часов в месяц вам придется заплатить 924 гривны.

В последний раз тариф на электроэнергию повышали летом 2023 года. И, по словам Галущенко, это принесло хорошие результаты, ведь за эти средства были отремонтированы на объектах "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

Напомним, мы уже писали, какие коммунальные услуги подорожают с 1 марта.

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