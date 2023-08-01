Телескоп Euclid получил свои первые поразительные изображения, где видны близкие и далекие звезды с галактиками (фото)

Европейский космический телескоп "Эвклид" начал свою научную миссию и уже с радостью поделился своими первыми изображениями. На фотографиях можно увидеть участок неба в видимом и инфракрасном свете, где простираются близкие и далекие звезды с галактиками.

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Эти впечатляющие снимки были опубликованы Европейским космическим агентством и свидетельствуют об успешности миссии. После успешного запуска 1 июля телескоп "Эвклид" быстро добрался на свою рабочую орбиту, расположенную во второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля, в 1,5 миллиона километров от Земли.

Там он сосредоточится на изучении темной материи и темной энергии, двух загадочных составляющих Вселенной. Впереди команды миссии осталось всего несколько месяцев тестирования приборов, прежде всего двух основных: фотометра VIS (visible instrument), предназначенного для работы в видимом диапазоне света, и спектрофотометра NISP (near-infrared spectrometer and photometer), способного работать в инфракрасном свете.

Первые полученные "Эвклидом" изображения охватывают крошечную область неба – всего лишь четверть площади Луны. Тем не менее, они поражают своей детализацией, включая разнообразные галактики — спиральные и эллиптические, светила и звездные скопления. Несмотря на то, что фотографии еще не обработаны, на них также имеются дефекты, такие как воздействие космических лучей. Однако уже сейчас эти фотографии разжигают интерес научного сообщества и надеются вдохновлять новые открытия.

После вступления в полноценную работу телескоп "Эвклид" заслуженно получил главную роль в сборе четких изображений галактик, которые помогут выявить эффекты влияния темной материи. Благодаря спектрофотометру NISP он сможет измерять точные расстояния до галактик, позволяя лучше понять влияние темной энергии на расширение Вселенной. Ожидается, что эти исследования откроют новые горизонты и принесут важные открытия в сфере астрофизики.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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