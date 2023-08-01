Телескоп Euclid отримав свої перші вражаючі зображення, де видно близькі і далекі зорі з галактиками (фото)

Європейський космічний телескоп "Евклід" розпочав свою наукову місію і вже з радістю поділився своїми першими зображеннями. На світлинах можна побачити ділянку неба у видимому та інфрачервоному світлі, де простягаються близькі та далекі зорі з галактиками.

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Ці вражаючі знімки були опубліковані Європейською космічною агенцією і свідчать про успішність місії. Після успішного запуску 1 липня, телескоп "Евклід" швидко дістався на свою робочу орбіту, розташовану у другій точці Лагранжа системи Сонце-Земля, на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

Саме там він зосередиться на вивченні темної матерії та темної енергії, двох загадкових складових Всесвіту. Попереду команди місії залишилося лише декілька місяців тестування приладів, перш за все, двох основних: фотометра VIS (visible instrument), призначеного для роботи у видимому діапазоні світла, та спектрофотометра NISP (near-infrared spectrometer and photometer), здатного працювати в інфрачервоному світлі.

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Перші отримані "Евклідом" зображення охоплюють крихітну область неба — всього лише чверть площі Місяця. Проте вони вражають своєю деталізацією, включаючи різноманітні галактики — спіральні й еліптичні, світила та зоряні скупчення. Незважаючи на те, що світлини ще не оброблені, на них також є дефекти, такі як вплив космічних променів. Проте, вже зараз ці фотографії розпалюють інтерес наукової спільноти і сподіваються надихати на нові відкриття.

Після вступу в повноцінну роботу, телескоп "Евклід" заслужено отримав головну роль у збиранні чітких зображень галактик, що допоможуть виявити ефекти впливу темної матерії. Завдяки спектрофотометру NISP, він зможе вимірювати точні відстані до галактик, дозволяючи краще зрозуміти вплив темної енергії на розширення Всесвіту. Очікується, що ці дослідження відкриють нові горизонти і принесуть важливі відкриття у сфері астрофізики.

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