Телескоп Габбл сделал подробный снимок пары уникальных звезд в туманности Ориона (фото)

Телескоп Габбл сделал подробное фото звезды V 372 Орионис и еще одной звезды с переменной яркостью

Космический телескоп Hubble сделал подробное фото двух молодых звезд в туманности Ориона, на расстоянии около 1450 световых лет от Земли, меняющих свою яркость. Снимок был опубликован на сайте ESA Hubble.

V 372 Орионис – это особый тип переменной звезды, называемый "сменная Ориона". Эти молодые звезды переживают бурные настроения, связанные с проблемой роста. Астрономы могут наблюдать за этим, глядя на нерегулярные колебания яркости.

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Переменные Ориона часто ассоциируют с диффузными туманностями, в том числе и звезду V 372. Орионис – большая яркая звезда в центре снимка, окруженная туманными голубыми облаками. В верхнем левом углу на фото можно увидеть ее звезду-компаньона. Уникальная пара небесных тел окружена меньшими красными звездами.

Изображение удалось получить с помощью двух камер телескопа: Advanced Camera for Surveys и Wide Field Camera 3. Для создания изображения ученые использовали данные, полученные в инфракрасном и видимом диапазонах.

Габбл также оставил свой "почерк" в виде дифракционных шипов, окружающих яркие звезды. Эти артефакты созданы светом звезд, взаимодействующих с инструментами телескопа. Четыре шипа, окружающие звезды на этом изображении, созданы четырьмя лопастями внутри Габбла, поддерживающими вторичное зеркало телескопа.

Бурные молодые звезды в туманности Ориона

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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