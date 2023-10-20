Телескоп Hubble зафиксировал закрученную спиральную галактику (фото)

Космический телескоп Hubble сделал новый впечатляющий снимок спиральной галактики IC 5332, расположенной в примерно 30 миллионах световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

Изображение сделано в инфракрасном диапазоне и показывает галактику лицом, демонстрируя ее большую круглую структуру и извилистые спиральные рукава, усеянные ярко сияющими скоплениями звезд розового и оранжевого цветов.

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IC 5332 классифицируется как галактика типа SABc, то есть в ней отсутствует четкая центральная полосная структура, а ее спиральные рукава не слишком закручены.

"Это отличный пример того, как телескоп Хаббла может показывать нам детали далеких объектов, которые невозможно увидеть с Земли", — сказал Джонатан Гарднер, директор космического телескопа Хаббл в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Он добавил, что новый снимок IC 5332 является еще одним примером того, как космический телескоп Хаббл продолжает удивлять нас новыми открытиями о Вселенной.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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