Температура в январе побила рекордные показатели по всей Европе: где было самое жаркое

Во многих странах Европы температура в январе достигла исторического максимума.

Об этом пишет BBC. Национальные температурные рекорды побили в Нидерландах, Лихтенштейне, Литве, Латвии, Чехии, Польше, Дании и Белоруссии. Региональные рекорды были побиты в Германии, Франции и Украине. В издании отмечают, что рекорды бьются постоянно, но обычно разница не превышает несколько десятых градусов. Но не в этом.

В Варшаве, Польша, в воскресенье было 18,9°C, что на 4°C выше предыдущего рекорда в январе. В польском городе Щецин из-за аномально теплых температур рано зацвела сакура. В то время как в испанском Бильбао было 25,1°C, что более чем на 10°C выше среднего. Рекорд Белоруссии составлял 16,4°C, что примерно на 4,5°C выше предыдущего.

В польском городе Щецин из-за аномально теплых температур зацвела сакура

В Испании новогодние температуры в Бильбао были эквивалентны средним показателям июля, а в некоторых частях Каталонии, включая Барселону, действуют ограничения на использование воды.

В Швейцарии температура достигла 20°C. Зимняя жара повлияла на горнолыжные курорты в Альпах, испытывающие дефицит снега.

Однако в некоторых частях Скандинавии прогнозируется снижение температуры и снег, а к выходным в Москве ожидается падение до -20°C.

Недавно Великобритания, Ирландия, Франция и Испания объявили 2022 самый жаркий за всю историю наблюдений.

В Великобритании ежемесячно, кроме декабря, было более жарко, чем в среднем. В декабре на значительной части страны выпал снег, хотя сейчас условия более мягкие и влажные.

Волны жары стали более частыми, сильными и продолжаются дольше из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Однако теплые зимние явления, такие как эти, не оказывают такого же влияния на человека, как летняя жара, которая может привести к большому количеству чрезмерных смертей.

С начала индустриальной эры мир уже потеплел примерно на 1,1 ° C, и температуры будут продолжать расти, если мировые страны резко не сократят выбросы.

Рекордные температуры в январе 2023

В то же время Северная Америка сталкивается с более сильными штормами через несколько дней после смертоносного похолодания, повлекшего гибель более 60 человек. Сильный снег и ледяной дождь прогнозируются в части северо-запада, тогда как сильные грозы и торнадо ожидаются в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Луизиане.

Январь в Украине тоже начался с рекордов – 1 января во многих населенных пунктах были зафиксированы самые высокие температурные показатели за все годы научного наблюдения. Народный синоптик Щедрин рассказал об аномальной погоде в январе.

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