Температура у січні побила рекордні показники по всій Європі: де було найспекотніше

У багатьох країнах Європи температура в січні досягла історичного максимуму.

Про це пише BBC. Національні температурні рекорди побили у Нідерландах, Ліхтенштейні, Литві, Латвії, Чехії, Польщі, Данії та Білорусі. Регіональні рекорди були побиті в Німеччині, Франції та Україні. У виданні зазначають, що рекорди б'ються постійно, але зазвичай різниця не перевищує кілька десятих градуса. Та не цьогоріч.

У Варшаві, Польща, у неділю було 18,9°C, що на 4°C вище за попередній рекорд у січні. В польському місті Щецин через аномально теплі температури, рано зацвіла сакура. Тоді як в іспанському Більбао було 25,1°C, що більше ніж на 10°C вище середнього. Рекорд Білорусі становив 16,4°C, що приблизно на 4,5°C вище попереднього.

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В Іспанії новорічні температури в Більбао були еквівалентними середнім показникам липня, а в деяких частинах Каталонії, включаючи Барселону, діють обмеження на використання води.

У Швейцарії температура досягла 20°C. Зимова спека вплинула на гірськолижні курорти в Альпах, які відчувають дефіцит снігу.

Однак, у деяких частинах Скандинавії прогнозують зниження температури та сніг, а до вихідних у Москві очікується падіння до -20°C.

Нещодавно Великобританія, Ірландія, Франція та Іспанія оголосили 2022 рік найспекотнішим за всю історію спостережень.

У Великобританії щомісяця, крім грудня, було спекотніше, ніж у середньому. У грудні на значній частині країни випав сніг, хоча зараз умови м’якші та вологіші.

Хвилі спеки стали частішими, сильнішими та тривають довше через кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини.

Проте теплі зимові явища, такі як ці, не мають такого ж впливу на людину, як літня спека, яка може призвести до великої кількості надмірних смертей.

З початку індустріальної ери світ уже потеплішав приблизно на 1,1°C, і температури продовжуватимуть зростати, якщо світові країни різко не скоротять викиди.

Водночас Північна Америка стикається з сильнішими штормами через кілька днів після смертоносного похолодання, яке призвело до загибелі понад 60 осіб. Сильний сніг і льодяний дощ прогнозуються в частині північного Середнього Заходу, тоді як сильні грози та торнадо очікуються в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Луїзіані.

Січень в Україні теж почався з рекордів – 1 січня у багатьох населених пунктах були зафіксовані найвищі температурні показники за всі роки наукового спостереження. Народний синоптик Щедрін розповів про аномальну погоду в січні.

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