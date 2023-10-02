Тернополянин сменил свою фамилию на самую длинную в Украине: почти 50 символов

В Украине мужчина выбрал себе фамилию длиной почти в 50 букв. Изменять личные данные украинец начал еще в 2010 году и дошел до такого результата в 2019 году.

Фамилия и имя выглядит так – Броновогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Об этом сообщает Т1 Новости.

По словам мужчины, количество символов в реестре только 50. В свою очередь он планировал сделать фамилию на 70 символов.

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Мужчина объясняет выбор тем, что Владимир – быть в мире со всем. Вторая часть имени означает, что владелец относится ко всему серьезно, а гром и град – это попытка сопротивиться всему.

Показывать свое лицо мужчина отказался, говорит, не хочет привлекать внимание людей. Комбинировать фамилию и имя мужчине помогла информация в Википедии.

Друзья мужчины уже привыкли к такому необычному имени, однако сокращают его до "Броника" или "Бронивогневластислава". Впрочем, отчество он оставил в документах без изменений, Николаевич.

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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