Как на украинском сказать 'во что бы то ни стало' и 'короче говоря'

Идиомы или устойчивые выражения – это слова или фразы, которые имеют необычное или переносное значение, его нельзя понять исходя из прямого значения их слов.

Идиомы часто используются в разговорном языке, и они могут быть сложными для понимания для людей, не являющихся носителями языка.

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Вот несколько примеров идиом:

"Схватить двойку" – получить плохую оценку.

"Спустить в тартар" – забыть или пренебречь чем-то.

"Склеил ласты" – погиб, умер.

"Наточил лыжи" – собрался куда-то уходить.

Как правило, идиомы очень сложно перевести и сохранить их содержание, если только не использовать разные слова заменители. Для понимания таких выражений необходимо знать особенности языка, литературы и культуры конкретной страны, откуда устойчивое выражение берет начало.

Предлагаем узнать, как переводятся на украинский язык русские стали выражения "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

"Во что бы то ни стало" в украинском языке звучит как "за всяку ціну". Эта фраза означает достигать цели несмотря ни на что, каким угодно способом, при любых условиях или обстоятельствах.

"Короче говоря" – переводится как "найшвидше сказати" или "словом".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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