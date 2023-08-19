Территорию Украины ночью атаковали 'Шахеды': ПВО сбили 15 из 17 дронов

Ночью 19 августа Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов", атаковавших территорию Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Facebook.

"В ночь на 19 августа рашисты атаковали с северного направления ударными БпЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

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Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников".

Воздушные силы сообщили, что ПВО отражало атаки вражеских беспилотников в северных, центральных и западных областях.

В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, в 32 выбиты окна и двери.

2 женщины ранены обломками стекла, еще 6 человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Напомним, появилось фото последствий ночной атаки Shahed по портам Одесской области.

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