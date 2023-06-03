Тимьян, полынь и аир: что значат травы, которые святят на Троицу

В Украине Троица по православному календарю приходится на воскресенье, 4 июня. В этот день проходит одна из самых торжественных служб года.

На праздник Троицы по традиции пол храмов и домов устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями. UAportal собрал значение трав, которые нужно святить на Зеленые святки.

По традиции, накануне Троицы украинцы рвали душицу, чабрец, полынь, аир и украшали душистым зельем горницы. Аиром потрясали пол.

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Тимьян

Это растение, согласно верованиям, дарит силу и покой душевный. Тимьян сушили и зашивали в подушки, чтобы избавиться от ночных кошмаров, или носили с собой как оберег в виде ладанки.

Полынь

Это растение отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам. Считалось, что евшан-зелье способно пробудить память о степях, о давно забытой древности, об исторических корнях.

Аир болотный (аира камышовая)

Стебли аира болотного разбросали на Троицу по полу во всех комнатах. Считалось, что он привлекает дом хороших духов, очищает жилье и укрепляет здоровье жителей.

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Любисток

Это растение по верованиям защищает от любого колдовства, сглаза, порчи или нечистой силы. Корень любистку добавляли в воду для купания, чтобы очистить душу и привлечь любовь.

Мята

Пахучей мяте приписывали свойства отпугивать злых духов, очищать дом и защищать его от врагов. Еще в древности заметили, что аромат растения способен восстанавливать душевное равновесие и развеивать скуку.

Материнка

Это растение – символ материнской любви и здоровья детей. Провожая в дальнюю дорогу, мать давала своему ребенку вышитое полотенце с завернутым пучком сухой душицы.

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