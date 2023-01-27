Тищенко таки исключили из "Слуги народа": что известно о визите в Таиланд и другие скандалы депутата

Скандального нардепа Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа". Об этом стало известно сегодня, 27 января.

Информацию подтвердила спикер "СН" Юлия Палийчук. Она отметила, что нардеп Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это решение возникло после поездки Тищенко в Таиланд, что вызвало возмущение у украинцев во время войны в Украине.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", - написала она.

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Отметим, что накануне в политических источниках прогнозировали, что на исключение Тищенко из состава "Слуги народа" не хватит голосов.

Что известно о поездке Тищенко в Таиланд

26 января стало известно, что народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд.

Сообщение появилось на странице посольства Украины в Таиланде.

"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

По состоянию на понедельник, 27 января, запись о встрече с депутатом отсутствует.

Ране отмечалось, что нардепы, согласно решению СНБО, могут покидать территорию страны во время военного положения только в случае служебных командировок.

Объяснение главы Верховной Рады Руслана Стефанчука

На своей странице Фейсбуке Стефанчук подчеркнул, что "Николая Тищенко никуда за границу не командировал".

"Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как Председатель Верховной Рады Украины не подписывал", - добавил он.

Как Тищенко объяснил свой вояж в Таиланд

Нардеп Николай Тищенко рассказал, что в декабре была поставлена задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Поэтому я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и глава моей фракции. Продолжается война и мы только выполняем приказы. Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы. Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом", – написал он.

По его словам, "по приказу высшего руководства Азиатское направление сейчас является одним из приоритетных".

Какими конфузами стал известен Николай Тищенко

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 219 округу (Святошинский район города Киева) от партии "Слуга народа" как член партии, получил 30,88% голосов. Заместитель председателя одноименной фракции.

Заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года.

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Большинство киевлян знают Николая Тищенко как владельца сети дорогих ресторанов "Наша карта" - "Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", "Койн" и тому подобное, шоумена-телеведущего.

Во время карантина в 2020 году заведение, владельцем которого является Тищенко под названием "Велюр", продолжало работать, несмотря на запрет. Его посещали депутаты, чиновники и предприниматели. Об этом сообщили журналисты Бигуса. Инфо.

В 2021 году Тищенко заявил, что совсем не заметил роста цен в Украине, ведь до сих пор покупает гречку по 12 гривен за килограмм и говядину 50-70 гривен за килограмм.

Как мастер спорта по дзюдо Тищенко неоднократно демонстрировал бойцовские приемы в стенах парламента — то с Кивой, то с коллегами Леросом и Куницким.

Весной 2022 года сделал себе пиар на поставке дырявых бронежилетов для Киевской ТРО. Впоследствии расследователи выяснили, что амуниция была некачественной, а сам нардеп избегал вопросов о предоставлении бронежилетов.

В апреле попал в очередной скандал, когда попал на видео во время награждения пистолетом Стечкина за "работу батальона Архангела Михаила".

В июне 2022 Тищенко засветился в Чехии на вечеринке и нарвался на шквал критики в сети.

Осенью 2022 года попал в очередной конфуз. Написал, что "освободил" от оккупантов Ливан вместо Лимана.

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