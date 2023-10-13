Точно получится: рецепт заварного крема в микроволновке
Заварной крем в микроволновке по рецепту от Shuba готовится быстро и просто. Эту вкусность можно использовать в качестве начинки для тортов, пирогов, пирожных и других десертов.
Ингредиенты:
Молоко 2,8% – 500 мл
Крахмал кукурузный – 50 г
Яйцо куриное, желток – 3 шт.
Сахарная пудра – 90 г
Ваниль, стручок – 1 шт.
Лимон, цедра – 20 г
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Способ приготовления:
1. Молоко влейте в миску с семенами стручка ванили и прогрейте в микроволновке 3 минуты.
2. Отдельно смешайте желтки с сахарной пудрой, добавьте крахмал и взбейте.
3. Медленно вливайте горячее молоко в остальные ингредиенты, постоянно размещая.
4. Грейте в микроволновке при максимальной температуре 1 минуту.
5. К крему добавьте цедру лимона, перемешайте и охладите в холодильнике.
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