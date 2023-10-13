Точно вийде: рецепт заварного крему у мікрохвильовці

Заварний крем у мікрохвильовці за рецептом від Shuba готується швидко та просто. Цю смакоту можна використовувати в якості начинки для тортів, пирогів, тістечок та інших десертів.

Інгредієнти:

Молоко 2,8% – 500 мл

Крохмаль кукурудзяний – 50 г

Яйце куряче, жовток – 3 шт.

Цукрова пудра – 90 г

Ваніль, стручок – 1 шт.

Лимон, цедра – 20 г

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Спосіб приготування:

1. Молоко влийте в миску з насінням стручка ванілі і прогрійте у мікрохвильовці 3 хвилини.

2. Окремо змішайте жовтки із цукровою пудрою, додайте крохмаль і збийте.

3. Повільно вливайте гаряче молоко до решти інгредієнтів, постійно розміщуючи.

4. Грійте у мікрохвильовці при максимальній температурі 1 хвилину.

5. До крему додайте цедру лимона, перемішайте і охолодіть в холодильнику.

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