Точно вийде: рецепт заварного крему у мікрохвильовці
Заварний крем у мікрохвильовці за рецептом від Shuba готується швидко та просто. Цю смакоту можна використовувати в якості начинки для тортів, пирогів, тістечок та інших десертів.
Інгредієнти:
Молоко 2,8% – 500 мл
Крохмаль кукурудзяний – 50 г
Яйце куряче, жовток – 3 шт.
Цукрова пудра – 90 г
Ваніль, стручок – 1 шт.
Лимон, цедра – 20 г
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Спосіб приготування:
1. Молоко влийте в миску з насінням стручка ванілі і прогрійте у мікрохвильовці 3 хвилини.
2. Окремо змішайте жовтки із цукровою пудрою, додайте крохмаль і збийте.
3. Повільно вливайте гаряче молоко до решти інгредієнтів, постійно розміщуючи.
4. Грійте у мікрохвильовці при максимальній температурі 1 хвилину.
5. До крему додайте цедру лимона, перемішайте і охолодіть в холодильнику.
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