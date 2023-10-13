Точно получится: рецепт заварного крема в микроволновке

Заварной крем в микроволновке по рецепту от Shuba готовится быстро и просто. Эту вкусность можно использовать в качестве начинки для тортов, пирогов, пирожных и других десертов.

Ингредиенты:

Молоко 2,8% – 500 мл

Крахмал кукурузный – 50 г

Яйцо куриное, желток – 3 шт.

Сахарная пудра – 90 г

Ваниль, стручок – 1 шт.

Лимон, цедра – 20 г

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Способ приготовления:

1. Молоко влейте в миску с семенами стручка ванили и прогрейте в микроволновке 3 минуты.

2. Отдельно смешайте желтки с сахарной пудрой, добавьте крахмал и взбейте.

3. Медленно вливайте горячее молоко в остальные ингредиенты, постоянно размещая.

4. Грейте в микроволновке при максимальной температуре 1 минуту.

5. К крему добавьте цедру лимона, перемешайте и охладите в холодильнике.

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