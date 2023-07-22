Топ-3 фишки для летнего гардероба: советы стилистки

Стилистка Евгения Брага назвала три интересных фишка, которые следует использовать при создании летнего образа. Речь идет именно об аксессуарных приемах.

В своем TikTok-канале она подчеркнула, что следует обратить внимание на технику кроше, поясные сумки и украшения на веревках. Конечно, стилистка показала интересные примеры.

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1. Аксессуары в технике кроше. Это и сумки, и головные уборы, и купальники, и разные накидки для пляжа именно в технике кроше.

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

2. Пояс-украшение или пояс-сумка. Это придаст стилю в образ и привлечет к вам внимание.

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

3. Украшения на веревках. Не так давно популярны были цветы, но сейчас можно выбирать абсолютно любые украшения.

Аксессуары на лето 2023 - модные тренды 2023

Ранее стилисты назвали пять простых правил, чтобы создать гардероб в стиле "тихая роскошь". Quiet luxury характеризуется спокойной цветовой гаммой, классическими силуэтами и премиальным качеством.

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