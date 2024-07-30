ТОП-5 известных автомобильных марок, которые почти нереально продать в Украине

Многие водители в Украине, выбирая автомобиль, рассчитывают на то, что впоследствии смогут его выгодно продать, чтобы перейти на более солидную модель или авто, которое лучше будет отвечать их потребностям. Однако не все задумываются над реальностью такой продажи.

Это может стать неприятной неожиданностью, поскольку некоторые популярные марки автомобилей оказываются неликвидными на вторичном рынке. По информации издания "Твоя машина", существует пять автомобилей, которые особенно сложно продать из вторых рук.

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BMW X6 манит своим стильным дизайном, роскошью, современными технологиями и хорошей производительностью. Несмотря на это, на него может не найтись покупателя из-за частых проблем с двигателем в модификации N63 и высоких затрат на обслуживание. Volkswagen Tiguan известен проблемами с двигателем и трансмиссией, что может привести к значительным затратам на ремонт, отпугивая потенциальных покупателей. Lexus RX450h имеет гибридную батарею с ограниченным сроком службы, а ее замена может стать неожиданно большой затратой. Cadillac Escalade предлагает роскошь, но его аппетит к топливу может стать большим финансовым бременем для владельцев. Volvo S80 привлекает комфортом и элегантностью, но может разочаровать из-за сложностей с поиском запчастей в Украине и высокой ценой обслуживания.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых доступных новых автомобилей 2024 года.

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