Традиции празднования Орехового Спаса в Украине: что святить в церкви
Третий Спас, называемый Ореховым или Хлебным, отмечается ежегодно 29 августа. В этот день принято носить в церковь на освящение продукты нового урожая.
Традиции праздника
С 29 августа можно было начинать заготовку ореховых запасов на зиму – люди ходили в лес рвать орешник. Также собирали и ставили просушивать грецкие орехи.
По традиции именно в этот день хозяйки готовили первую выпечку из зерна нового урожая.
В селах начинались ярмарки, на которых продавали предметы домашнего обихода и продукты. Считалось дурной приметой уйти с базара без покупки.
После обеда в церковь на освящение несли орехи, воду, хлеб и пироги.
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На Ореховый Спас крестьяне обычно готовили дома к зиме. Также чистили колодцы, белили деревья и собирали овощи, готовили почву к холодам.
В этот день дома украшали ветками орешника и заготавливать из него веники – считалось, что веники из орешника были способны отпугнуть злые силы от дома.
Согласно поверью, в ореховые деревья никогда не ударяет молния. Поэтому крестьяне изготовляли из орешника кресты и как "защиту" размещали их на стенах деревянных построек.
Приметы на Ореховый Спас
- Если урожай орехов удался богатым, то на второй год уродится много хлеба.
- Если прошли гроза и дождь - осень будет теплой.
- Попал червивый орех — ждать бед.
- Незрелый орех означал нехорошие новости, спелый – приятные известия.
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