Традиції святкування Горіхового Спаса в Україні: що святити в церкві

Третій Спас, який називають Горіховим або Хлібним, відзначається щороку 29 серпня. Цього дня заведено носити до церкви на освячення продукти нового врожаю.

Традиції свята

Від 29 серпня можна було розпочинати заготівлю горіхових запасів на зиму – люди ходили до лісу рвати ліщину. Також збирали та ставили просушувати волоські горіхи.

За традиціями, саме цього дня господині готували першу випічку із зерна нового врожаю.

У селах розпочиналися ярмарки, на яких продавали предмети домашнього вжитку та продукти. Вважалося поганою прикметою піти з базару без покупки.

Відео дня

Пообіді до церкви на освячення несли горіхи, воду, хліб та пироги.

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У Горіховий Спас селяни зазвичай готували оселі до зими. Також чистили колодязі, білили дерева та збирали городину, готували грунт до холодів.

Цього дня будинки прикрашали гілками ліщини та заготовляти з неї віники – вважалося, що віники з ліщини були здатні відлякати злі сили від оселі.

Згідно з повір'ям, у горіхові дерева ніколи не вдаряє блискавка. Тому селяни виготовляли з ліщини хрести і як "захист" розміщували їх на стінах дерев'яних будівель.

Прикмети на Горіховий Спас

Якщо врожай горіхів вдався багатим, то на другий рік уродиться багато хліба.

Якщо пройшли гроза та дощ – осінь буде теплою.

Потрапив червивий горіх — чекати на біди.

Незрілий горіх означав нехороші новини, стиглий – приємні звістки.

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