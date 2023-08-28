Традиции празднования Орехового Спаса в Украине: что святить в церкви

Третий Спас, называемый Ореховым или Хлебным, отмечается ежегодно 29 августа. В этот день принято носить в церковь на освящение продукты нового урожая.

Традиции праздника

С 29 августа можно было начинать заготовку ореховых запасов на зиму – люди ходили в лес рвать орешник. Также собирали и ставили просушивать грецкие орехи.

По традиции именно в этот день хозяйки готовили первую выпечку из зерна нового урожая.

В селах начинались ярмарки, на которых продавали предметы домашнего обихода и продукты. Считалось дурной приметой уйти с базара без покупки.

После обеда в церковь на освящение несли орехи, воду, хлеб и пироги.

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На Ореховый Спас крестьяне обычно готовили дома к зиме. Также чистили колодцы, белили деревья и собирали овощи, готовили почву к холодам.

В этот день дома украшали ветками орешника и заготавливать из него веники – считалось, что веники из орешника были способны отпугнуть злые силы от дома.

Согласно поверью, в ореховые деревья никогда не ударяет молния. Поэтому крестьяне изготовляли из орешника кресты и как "защиту" размещали их на стенах деревянных построек.

Приметы на Ореховый Спас

Если урожай орехов удался богатым, то на второй год уродится много хлеба.

Если прошли гроза и дождь - осень будет теплой.

Попал червивый орех — ждать бед.

Незрелый орех означал нехорошие новости, спелый – приятные известия.

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