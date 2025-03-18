Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его напряженный разговор с Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Белый дом был частью стратегии давления на Украину. По его словам, этот подход имел целью побуждать украинскую сторону к "правильным действиям".

Трамп также отметил, что решение Вашингтона приостановить поставки оружия Киеву, по его мнению, не имело никакого негативного влияния на ситуацию в украинской армии. Об этом заявил Трамп во время общения с журналистами 17 марта.

"Нам нужно было добиться, чтобы Украина поступала правильно. Это была сложная ситуация. Вы видели короткий эпизод в Овальном кабинете, но, как мне кажется, сейчас они соблюдают правильный курс. Мы пытаемся достичь договоренностей о прекращении огня, а впоследствии и мирного соглашения", — пояснил Трамп.

Он добавил, что в ходе войны в Украине погибают многие, однако убежден, что действовал правильно.

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Отвечая на вопрос по поводу остановки поставок вооружения и разведданных Украине, Трамп заявил, что это решение не повлияло на украинские силы, в том числе и в Курской области России. По его словам, наоборот, такие действия были восприняты с пониманием.

"Нет, совсем нет. Напротив, это оценили. Нужно понимать: если я вижу, что кто-то делает что-то, что может повлечь за собой массовые жертвы, я вмешиваюсь только по гуманитарным соображениям. Я делаю это ради человечности, потому что гибнут многие", — подытожил Трамп.

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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