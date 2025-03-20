Трамп заявил, что США должны иметь дело с РФ, назвав ее 'крупнейшим куском земли'

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Россию как "очень ценную землю", с которой Соединенные Штаты "должны сотрудничать". Трамп отметил, что хотя экономическое сближение с Россией не является первоочередной целью его политики по отделению Москвы от Пекина, такой результат мог бы иметь положительные последствия.

"Это может произойти косвенно, но я считаю это положительным. Нам необходимо поддерживать отношения с Россией. Они контролируют самую большую территорию в мире, даже большую, чем Китай", - подчеркнул американский президент. Об этом пишет Breitbart News.

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В обосновании своей позиции Трамп указал на географический масштаб Российской Федерации: "Россия расположена в 11 часовых поясах. Можно путешествовать из одного края в другой через 11 часовых поясов. Их территория чрезвычайно ценна."

Американский лидер также упомянул о недавнем соглашении США с Украиной по поводу редкоземельных минералов, отметив, что благодаря этой договоренности "мы по крайней мере можем сказать, что вернули вложенные средства и можем двигаться дальше".

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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