Транзит Венеры в Водолее принесет удачу этим знакам зодиака

Согласно астрологии, транзит планет в новом году принесет много изменений. 22 января 2023 Венера пройдет свой первый транзит и он будет в Водолее.

Многие знаки зодиака извлекут выгоду, тогда как многим знакам зодиака придется столкнуться с трудностями. Астрологи рассказали, для кого это будет благоприятным периодом.

Овен

Транзит Венеры принесет счастье и преуспевание в жизни Овнов. Вы получите много возможностей для успеха. Уроженцы Овна, ведущие бизнес в партнерстве, вероятно, извлекут выгоду во время этого транзита. Кроме того, этот транзит может принести и денежную выгоду.

Близнецы

Транзит Венеры в Водолее 22 января усугубит духовные наклонности в умах Близнецов. Поэтому Близнецы будут участвовать в благотворительной деятельности. Есть возможность удачи и на работе. Вы можете получить повышение. Студенты, желающие уехать за границу для получения высшего образования, также осуществят свои мечты.

Лев

Движение планеты принесет благоприятные результаты для людей знака зодиака Лев. Представители этого знака, не состоящие в браке, имеют возможность жениться. Во время транзитного периода вы можете подумать о развитии своей любовной жизни. Если вы упорно трудитесь, то ваши шансы на прогресс увеличатся.

Козерог

Козероги получат внезапное богатство и увеличение дохода во время транзита Венеры. При этом есть возможность получить новую работу. Люди, ожидающие повышения, получат хорошие новости. Говоря о любовной жизни, вы хорошо проведете время с партнером и завершите незавершенные дела на дому.

Водолей

Венера будет проходить только в Водолее, и во время этого транзита в жизни Водолея можно будет увидеть много изменений. Ваши коллеги поддержат вас на рабочем месте. Офицеры оценят вашу работу. Если вы хотите совершить служебную поездку, это даст вам преимущества. Этот транзит Венеры сделает вас счастливым. Каждая инвестиция принесет хорошую прибыль.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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