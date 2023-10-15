Требуются несколько секунд и напарник: как быстро заправить одеяло в пододеяльник (видео)

Постель следует менять еженедельно, чтобы соблюдать правила гигиены. И не только просто стирать наволочки, простыню и пододеяльник, но и наматрасники. Желательно чистить подушки и матрасы.

Если заправка новой постели является для вас настоящей проблемой, предлагаем узнать, как это сделать просто.

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Способ первый – рулетик. Он подойдет для пододеяльников с разрезом снизу или сбоку.

Выворачиваем пододеяльник наизнанку и раскладываем на кровати. Отверстие должно быть на противоположной от вас стороне. Расстилаем одеяло сверху так, чтобы углы точно совпадали. Начинаем аккуратно скатывать одеяло и пододеяльник рулетиком по направлению к вырезу. Нужно вывернуть пододеяльник на лицевую сторону – продвиньте руки в отверстие и оберните одеяло пододеяльником. Распределите равномерно одеяло внутри.

Второй способ – для пододеяльников с разрезом снизу

Выверните пододеяльник, сдвиньте руки внутрь и возьмитесь за уголки. Не отпуская рук от пододеяльника схватитесь за уголки одеяла. Выверните пододеяльник и встряхните, чтобы одеяло внутри распределилось равномерно.

Третий способ

Для него требуется партнер. Один человек забирается в пододеяльник и расставляет руки, чтобы верхние углы "чехла" были сверху не вытянутых руках. Другой человек подает одеяло тому, кто внутри. Партнер держит внутри пододеяльника углы одеяла и пододеяльника, а человек снаружи держит "чехол" сверху за углы, пока партнер выбирается изнутри.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Напомним, мы рассказали о простых и эффективных способах очищения матраса, которые сделают ваш сон спокойным и комфортным.

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