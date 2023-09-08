Трехлапый медведь Штатив в США залез в дом и напился коктейлей (видео)

В США трехлапый медведь по кличке Штатив забрался в частный дом и на веранде нашел холодильник в котором было несколько алкогольных коктейлей. Он напился их и скрылся.

Как сообщает New York Post, инцидент произошел в Лейк-Мэри 3 сентября. Камеры видеонаблюдения сняли, как он подошел к зданию. В это время дома был только 13-летний Джозеф Диглио, смотревший телевизор.

Читайте также: В США медведь ворвался во двор частного дома и гонялся за собаками (видео)

Первым появление медведя заметил пес по кличке Бруно и начал лаять. Мальчик спустился посмотреть, что произошло и заметил медведя. Джозеф Диглио взял мобильный и стал снимать медведя на камеру.

"В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко", – прокомментировал он встречу со Штативом.

Выяснилось, что медведь уже во второй раз наведался в дом семейства Диглио.

Также читайте о медведе, который в США залез в дом и выедал запасы хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!