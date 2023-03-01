Трем знакам зодиака грозит потеря всего и бедность

Еще до того, как Сатурн поселится в Рыбах, чтобы вдохнуть удачу, неделя с 27 февраля по 5 марта будет достаточно проблемной в финансовом плане для отдельных знаков зодиака. Сбережения будут под угрозой потери.

Самый конец февраля и начало марта не предлагают лучших переходов от месяца к месяцу для трех знаков зодиака. Астрологи рассказали, кому следует быть осмотрительным, чтобы не потерять все.

Телец

Текущая неделя должна вдохновить их на чувство меры. Тельцам следует ценить, но также избегать чистого потребления удовольствий. Потреблять значит разрушить себя, прежде чем вы даже это осознаете. Если они точно не знают, что делают со своими деньгами, у них может остаться пустой кошелек.

Тельцам также следует отказаться от бесплодных издержек и не браться на риски, с которыми они не могут разобраться. Возможно, для экономии лучше проводить большую часть дома.

Скорпион

Чтобы пережить следующую неделю, представители знака Скорпиона должны принять на вооружение осторожность. Вместо того чтобы стать жертвой страсти, которая их так сильно характеризует, лучше, чтобы они нашли способ обуздать свою натуру прямо сейчас. Скорпионы не застрахованы от необдуманных покупок.

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Кроме того, они могут потерять целое состояние, если рискнут делать ненужные ставки, единственным вкладом которых является раздуть их эго. Скорпионам следует избегать всего, что может повлечь за собой такую ситуацию, в частности, шантаж и споры. Неделя может пройти без проблем, если они позаботятся об экономии своих бюджетов.

Стрелец

Нынешняя неделя является решающей для Стрельцов, которой придется быть внимательными к тому, что они делают. Неосторожность на дороге, нарушение правил поведения, большой штраф легко сделает дыру в кошельке.

Стрельцы могут потерять что-то ценное и особенно важное для них, если они не будут осторожны. Меркурий в Рыбах как раз и призывает к бдительности. Они должны довольствоваться несколькими бегствами в соседние города и избегать дальних путешествий, по возможности. То же касается больших покупок.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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