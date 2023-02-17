Трем знакам зодиака следует готовиться к дням, полным разочарований

В ближайшие дни не выглядят яркими для представителей трех знаков зодиака. Венера и молодая Луна в Рыбах могут посеять раздор в их отношениях и столкнуться с определенными препятствиями на работе.

Находясь на грани большей части времени, они позволят им переполнить вопросы, сомнения и уныние. По словам астрологов, тяжелые дни ждут людей трех знаков зодиака.

Близнецы

Некоторые непредвиденные события замедлят его проекты и поставят его перед большим трудом. Большую часть времени он будет ощущать нервозность и эмоциональную нестабильность. Поэтому сейчас не самое лучшее время для принятия решений по вашему профессиональному будущему. Кроме того, будет загружен календарь.

Он столкнется с несколькими вызовами, в том числе начать новую деятельность за ограниченное время. И задача будет тяжелой. Ему может быть тяжело оправиться от этого. Близнецы также могут ощущать напряжение на работе с коллегами. Затем он потратит время на размышления, чтобы принять правильные меры для устранения любого источника беспокойства.

Стрелец

Следующие несколько дней будут загружены проблемами в отношениях и конфликтами. Что бы он ни делал, поступки этого дипломатического и благородного знака не понравятся другим. Поведение Стрельца может радикально измениться, что повредит его крепким связям с друзьями и коллегами. Но это не помешает ему добиться многообещающих результатов на работе.

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Благодаря своей производительности ему удастся достичь поставленных целей. Однако планеты приглашают его сделать шаг назад, чтобы определить источник конфликта и ограничить его последствия. Он будет часто менять свои планы, чем рискует вызвать недовольство второй половинки и усугубить споры. У некоторых злых людей в этом месяце будет соблазн воспользоваться его добротой.

Водолей

Этому знаку, известному своей искренностью и преданностью, придется быть очень аккуратным в отношениях. Плохое суждение или защитная позиция могут помешать ему сделать важный шаг в его любовной жизни. Некоторые разногласия могут возникнуть внутри пара и создать ненужное напряжение.

На работе этот знак также имеет печальную тенденцию откладывать задачи на следующий день. Оставаясь неактивным, он большую часть времени будет испытывать разочарование и терять уверенность в своих силах. Несмотря на множество предоставленных ему возможностей, он не схватится за них и часто утонет в лени и упрямстве.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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