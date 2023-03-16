Трем знакам зодиака следует готовиться к тяжелому периоду до 19 марта

Полнолуние в Деве, Сатурн в Рыбах и Меркурий в Овне – эти небесные движения принесут определенные осложнения до 19 марта для определенных созвездий зодиака.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет тяжелая и неспокойная неделя. Движения планет будут негативно влиять на их жизнь.

Близнецы

Вы можете пережить тяжелое время с входом полнолуния в знак Девы, что принесет свою долю тревоги и печали. Попытайтесь подарить себе моменты отдыха и отвлечься, чтобы зарядить энергией перед тем, как столкнуться с напряженными днями. Сатурн проходит через знак Рыб, будьте готовы столкнуться с неудачами до 19 марта.

Не стесняйтесь полагаться на людей, обеспечивающих стабильность и поддержку. Гармония окружения также может положительно повлиять на ваше настроение и улучшить трудную повседневную жизнь. Также помните, что это тяжелое время не будет длиться вечно. Немного терпения и мужества помогут преодолеть все препятствия.

Дева

Переход Сатурна Водолея в знак Рыб может негативно повлиять, повлекшие серьезные личные проблемы, которые могут длиться по крайней мере до 19 марта. Кроме того, Меркурий скоро прибудет в Овна. Вы можете быть печальными и сомнительными, но знайте, что такая ситуация не будет длиться долго! Будьте осторожны на работе и не попадайте в неудобные или сложные ситуации, особенно с начальством.

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Вход полной Луны в ваш знак может привести к тому, что в ближайшие дни вы увидите стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Но не падайте духом, эти препятствия лишь временные, и вы сможете блестяще преодолеть их! Просто доверяйте себе. Кроме того, ваше окружение, особенно ваши друзья, будут рядом, чтобы дотянуться до вас.

Стрелец

Прохождение Сатурна в Рыбах может оказать негативное влияние, и вы можете столкнуться с некоторыми осложнениями до 19 марта. Звезды советуют не торопиться ни в любви, ни на работе. Только помните, что всему бывает свое время и не принимайте спешных решений! Не полагайтесь на советы незнакомых людей, подумайте, прежде чем соглашаться на что-нибудь, особенно если это договор.

Меркурий перейдет в Овна, будьте осторожны, поскольку кто-нибудь может захотеть воспользоваться вашей щедростью и наивностью, чтобы обмануть вас. Не забывайте, что после дождя приходит хорошая погода, поэтому спокойствие рано или поздно вернется в жизнь. Наберитесь терпения и после этого все будет хорошо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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