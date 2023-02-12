Трем знакам зодиака следует ожидать конфликтов в феврале

В то время как некоторым легче поддерживать благоприятный климат в отношениях, другие предпочитают конфронтацию, и им часто будет трудно нажить себе меньше врагов. Молодая Луна в Рыбах может сыграть провокационную карту и превратить простые дискуссии в бесконечные споры.

Конфронтации, разочарование и напряжение в повестке дня этого месяца. Если вы один из этих знаков, будьте очень осторожны с тем, что говорите.

Овен

В феврале Овен, вероятно, будет враждебно, что не будет очень оценено его семьей или профессиональным окружением. Тогда ему придется осторожничать в отношениях с другими, чтобы не создавать ненужных проблем. Кое-кто без колебаний поставит ему палку в колеса или отомстит.

Тогда ему придется улучшить свое поведение, чтобы не оказаться в центре определенных ссор, портящих повседневную жизнь. Несмотря на то, что его отношения в паре первой половины месяца в хорошем состоянии, Овен может оказаться в центре недоразумений с партнером. Напряженность и недоразумение могут посеять раздор в их отношениях.

Дева

Родным, коллегам и друзьям могло легко надоесть жесткое поведение этого знака. Его жажда контроля могла не понравиться и заставить некоторых отступить, чтобы избавиться от его чрезмерной опеки и строгого отношения. В течение февраля банальные разговоры с окружающими легко перерастут в более серьезные конфликты.

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Агрессивный спор может разразиться в любой момент и испортить его отношения. Кроме того, Дева может столкнуться с несколькими препятствиями на работе, что окажет негативное влияние на ее настроение. В первой половине этого месяца может возникнуть расстройство любовной жизни Девы. Ей придется соблюдать осторожность со словами, которые она использует в ежедневном общении со своей половинкой.

Скорпион

Этот знак может стать жертвой измены или обмана со стороны человека, входящего в его дружеский круг. Но с какой бы проблемой ни столкнулся, он может рассчитывать на доброжелательное присутствие своих близких, которые поддержат его в любом случае. Кроме того, знак зодиака столкнется со слишком большим давлением на рабочем месте.

Он может служить источником напряженности между коллегами, что может повредить его карьерному развитию или профессиональным отношениям. Что касается любви, то Скорпиону придется избегать принятия поспешных решений под влиянием гнева, чтобы преодолеть эту критическую фазу в их любовной жизни.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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