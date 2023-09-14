Три эффективных способа убрать черные точки с лица за считанные минуты

Как избавиться от черных точек в домашних условиях - Как сделать маску от черных точек дома

Черные пятнышки на лице выглядят неприглядно и делают кожу неопрятной. Есть природные средства, позволяющие преодолеть это неудобство и быстро устранить их.

Чтобы иметь чистую кожу без недостатков, необходимо просмотреть свой образ жизни и бьюти-рутину. Черные пятнышки чаще всего появляются на носу, на лбу, у скул, а иногда и на спине или в области декольте. Преодолеть это можно, используя натуральные ингредиенты, часто встречающиеся на вашей кухне. Об этом пишет Sante Plus.

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Что вызывает черные точки?

Черные точки возникают из-за перепроизводства кожного сала, которое закупоривает поры кожи. Именно смесь кожного сала и отмерших клеток вызывает образование маленьких черных точек на поверхности кожи.

Следует отметить, что жирная кожа больше страдает этим недостатком из-за ее склонности задерживать загрязнение и выделять больше кожного сала. У многих людей возникает соблазн проколоть эти черные пятнышки, хотя это действие не рекомендуется. И не зря, ведь эти маленькие неприглядные прыщики могут быть плохо прижаты или полуопустошены, что может вызвать воспаление. Тем более что руки или ногти, на которых могут быть бактерии или микробы, могут стать причиной инфицирования этих пятен, что не помогает облегчить это неудобство.

Какие натуральные средства помогут избавиться от черных точек?

1. Маска из яичного белка. Яичный белок помогает сузить поры, уменьшить морщинки и лечить проблемную кожу. Хотя данные об использовании яичного белка укрепляют кожу и поглощают излишки кожного сала, как пояснили в Medical News Today. Однако рекомендуется выбирать органические и пастеризованные яйца хорошего качества, чтобы уменьшить возможные кожные реакции.

Чтобы приготовить эту маску, просто взбейте два яичных белка, к которым добавьте половину чайной ложки лимонного сока. Нанесите эту маску на участки лица, пораженные чёрными точками, особенно на зону Т. Дайте ей высохнуть в течение нескольких минут, затем нанесите второй слой и оставьте маску на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой.

2. Пищевая сода и лимон. Пищевая сода, известная как отшелушивающий натуральный агент, а такое является идеальным ингредиентом, чтобы положить конец неприглядным черным точкам. Лимон – это цитрусовый фрукт, богатый витамином С, который помогает очищать кожу и действует как антибактериальное средство.

Чтобы приготовить эту маску, смешайте столовую ложку пищевой соды с половиной чайной ложки лимона и нанесите эту смесь на обрабатываемый участок лица на десять минут. Затем смойте теплой водой.

Помните, что кожа может быть чувствительна к лимону или пищевой соде из-за абразивного действия последней и кислотности цитрусовых. Эту маску следует использовать бережно и перед применением протестировать на внутренней стороне локтя.

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3. Зеленая глина. Благодаря очищающему, антисептическому и абсорбирующему действию зеленая глина показана для жирной, склонной к акне кожи. Она также очищает поры и эпидермис.

Чтобы его использовать, вам нужно будет только сформировать пасту из двух столовых ложек зеленой глины и небольшого количества воды. Используя особую лопатку для лица, нанесите пасту на 10 минут. Однако избегайте области вокруг глаз. Затем промойте чистой водой. Эту процедуру можно сделать более эффективной, добавив несколько капель эфирного масла чайного дерева. Выполняйте это лечение дважды в неделю, чтобы увидеть убедительные результаты.

Следует отметить, что даже натуральные ингредиенты могут вызывать раздражение на коже или аллергию. Потому рекомендуется всегда тестировать эти ингредиенты на участке тела, прежде чем наносить их на лицо.

Напомним, что розмариновая вода может помочь предотвратить появление седых волос. Она обладает стимулирующими и регенерирующими свойствами.

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