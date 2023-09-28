Три экономных способа, как обогреть дом

Как обогреть дом без отопления зимой – что делать, чтобы дома было теплее

С похолоданием стоит задуматься о способах, которые помогут обогреть дом зимой. Для этого нужно не только ограничить побег тепла, но и прибегнуть к другим методам.

1. Обогрейте дом зимой коврами. Простые коврики согреют ноги, поскольку пол легко поглощает внешний холод. И это тем более актуально, если у вас пол выложен плиткой или паркетом. Кроме того, ковер станет настоящим эстетическим украшением вашего интерьера.

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2. Используйте метод алюминиевой фольги для обогрева дома зимой. Этот способ отлично подходит, если у вас есть батареи, прикрепленные к стене. Если разместить фольгу между радиатором и стеной, то это позволит не рассеиваться тепло наружу. Таким образом, материал будет отражать тепло в помещение.

3. Наслаждайтесь теплом дома зимой, позволяя солнцу проникать в комнаты. Не стесняйтесь оставлять шторы открытыми в солнечные дни, чтобы солнечный свет согревал комнаты. Этих лучей достаточно, чтобы согреть даже в прохладные дни.

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