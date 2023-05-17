Три месяца без воды и без еды: в Сирии под завалами после землетрясения нашли живым мужчину

В Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, из-под завалов дома извлекли живого мужчину. Он выживал три месяца без еды и воды.

На опубликованных порталом Akhbar.fouri кадрах видно, что пострадавший сильно истощен. Пока неизвестно, как он смог так долго прожить под завалами и дождаться спасения, неизвестно, чем питался и какие травмы он мог получить.

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После спасения мужчину срочно госпитализировали в больницу, где он находится под наблюдением врачей.

Напомним, 6 февраля 2023 г. в Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. В Сирии погибли более 5800 человек, в Турции более 40 тысяч. 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли повторные толчки магнитудой 6,4 и 5,8, по которым последовали 90 афтершоков. Это повлияло и на соседнюю Сирию, где в двух городах обрушились здания.

Ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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