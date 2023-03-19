Три прически, подтягивающие кожу и омолаживающие (фото)

Прическа может помочь "сбросить" несколько лет. Главное правильно уложить волосы, то лицо станет визуально моложе, а морщинки сгладятся.

По мнению стилистов, нужно убирать волосы с лица ради лифтинг-эффекта. С этой задачей лучше справятся высокие и тугие засечки.

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Высокий хвост

Высокий тугой хвост поможет подтянуть кожу раскрывшегося лица, а морщины будут не такими заметными.

Важным условием является то, что волосы выглядели аккуратно и гладко. Для этого можете воспользоваться гелем или воском, но все должно выглядеть естественным.

Прически, которые позволят выглядеть моложе - ТОП-3 прически на весну 2023

Гладкий пучок

Гладкий пучок позволит открыть шею и сделает акцент на линиях лица. Опять же, волосы должны быть гладкими. Для этого используйте фен или лосьон. Однако корни не должны быть сильно прилизаны.

Прически, которые позволят выглядеть моложе - ТОП-3 прически на весну 2023

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"Мальвинка"

Прическа "Мальвинка" была популярна в 90-х. Однако и сейчас благодаря ей женщина может стать моложе на несколько лет.

Для объема нужно сделать начес, затем сбрызните лаком и закрепите резинкой. Можете также предварительно подкрутить волосы.

Прически, которые позволят выглядеть моложе - ТОП-3 прически на весну 2023

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